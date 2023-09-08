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Экс-игрок "Динамо" Батак: если Россия открыта ко всем гражданам Европы, то почему ФИФА и УЕФА не дают ей играть?

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Бывший защитник московского "Динамо" Радослав Батак высказался об отстранении российских команд и сборных от международных турниров.
Фото: Dado Ruvic/ REUTERS
"Считаю решение ФИФА и УЕФА несправедливым. Иностранцы не перестали переезжать в Россию и играть в футбол. Господа, если Россия открыта ко всем гражданам Европы, то почему вы не даете ей играть?" — сказал Батак.

Футболист заявил, что этот случай похож с тем, когда сборная Югославии была отстранена от международного турнира в 1992 году за 12 дней до его начала.

Напомним, российские клубы и сборные не могут принимать участие в официальных матчах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за отстранения, введённого 1,5 года назад этими организациями. Отстранение бессрочное.

Источник: Metaratings.


Динамо Сборная России УЕФА ФИФА
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