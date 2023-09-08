"Считаю решение ФИФА и УЕФА несправедливым. Иностранцы не перестали переезжать в Россию и играть в футбол. Господа, если Россия открыта ко всем гражданам Европы, то почему вы не даете ей играть?" — сказал Батак.
Футболист заявил, что этот случай похож с тем, когда сборная Югославии была отстранена от международного турнира в 1992 году за 12 дней до его начала.
Напомним, российские клубы и сборные не могут принимать участие в официальных матчах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за отстранения, введённого 1,5 года назад этими организациями. Отстранение бессрочное.
Источник: Metaratings.
Экс-игрок "Динамо" Батак: если Россия открыта ко всем гражданам Европы, то почему ФИФА и УЕФА не дают ей играть?
Бывший защитник московского "Динамо" Радослав Батак высказался об отстранении российских команд и сборных от международных турниров.
Фото: Dado Ruvic/ REUTERS