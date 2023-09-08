"Кто из российских форвардов в РПЛ может подойти "Зениту"? Безусловно, Тюкавин, но, наверное, и все. Он единственный, кто имеет потенциал, чтобы перейти в "Зенит", — сказал Николаев.
21-летний спортсмен является воспитанником московской команды. В нынешнем сезоне нападающий в девяти матчах во всех турнирах забил три гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона, однако стороны работают над продлением контракта.
Источник: "Спорт день за днём".
Николаев: только у Тюкавина из российских форвардов есть потенциал для перехода в "Зенит"
Бывший футболист "Зенита" Андрей Николаев считает, что лишь форвард "Динамо" Константин Тюкавин по своему потенциалу смог бы подойти команде из Санкт-Петербурга.
Фото: "Чемпионат"