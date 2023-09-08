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Ярошик — о 0:6 от ЦСКА с "Оренбургом": потерял контроль над командой, мне было тяжело

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Бывший наставник "Оренбурга" Иржи Ярошик вспомнил о своих эмоциях после матча с ЦСКА (0:6) в Кубке России.
Фото: "Чемпионат"
"В той игре я потерял контроль над командой. Мне было очень тяжело. Сделал много замен, но они не повлияли на результат. Если играть ввосьмером против таких команд, как ЦСКА, вы не можете надеяться на успех", — сказал Ярошик.

Напомним, чешский специалист был уволен из российской команды спустя семь матчей из-за личных обстоятельств. На тот момент "Оренбург" шёл в чемпионате России на последнем месте. В последних двух матчах оренбуржцы набрали четыре очка и поднялись на 14-ю строчку.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Ярошик Оренбург ЦСКА Кубок России
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