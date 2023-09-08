По сведениям источника, гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов сообщил о том, что клуб готов рассмотреть подписание 33-летнего хавбека, ранее выступавшего за ЦСКА и ставшего трехкратным чемпионом страны в составе "армейцев". Ранее сообщалось, что Дзагоев близок к переходу в греческий клуб "ПАС Ламия 1964".
По слухам, Михайловым предметно интересуются "Зенит" и "Локомотив". В стартовавшем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 9 матчах за "Пари Нижний Новгород", но не записал на свой счет голов и ассистов.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Пари НН" может подписать Дзагоева в случае продажи Михайлова в "Зенит" или "Локомотив"
"Пари Нижний Новгород" рассматривает вариант заключения соглашения с экс-полузащитником ЦСКА и сборной России Аланом Дзагоевым на случай ухода хавбека Ярослава Михайлова.
Фото: ФК "Рубин"