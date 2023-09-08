– Мы обсуждаем возможный переход Дзагоева, но пока ничего не согласовано. У нас есть еще два дня, чтобы решить. Кто знает, получится все или нет, — приводит слова Цикниса Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский футболист Алан Дзагоев близок к переходу в "Ламию". По слухам, клуб из Греции уже согласовал с полузащитником условия личного контракта.
33-летний Алан Дзагоев в настоящее время является свободным агентом. Летом у него истекло трудовое соглашение с казанским "Рубином", и он покинул команду.
Спортдир "Ламии": обсуждаем возможный переход Дзагоева, но пока ничего не согласовано
Спортивный директор греческой "Ламии" Сакис Цикнис поделился информацией о ходе переговоров с российским полузащитником Аланом Дзагоевым.
Фото: ФК "Рубин"