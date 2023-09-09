– Непростое время характеризуется отсутствием каких-либо принципов и чистоты переходов. Это новая модель поведения характерна, увы, не только "Зениту", но они больше всех преуспели. Скоро у них вся скамейка будет из переметнувшихся игроков. Эдакая сорока-воровка, тащит все, что блестит, сама не зная зачем. Если не подойдет, то отправят в "Сочи".
Сегодня, 9 сентября, петербургский "Зенит" объявил о переходе нападающего московского "Локомотива" Вильсона Изидора. Команда с берегов Невы взяла форварда "железнодорожников" в аренду до конца сезона 2023-2024. При этом у сине-бело-голубых есть возможность выкупить французского игрока.
Вильсон Изидор может дебютировать за петербургский "Зенит" 17 сентября. В этот день в рамках восьмого тура чемпионата России по футболу сине-бело-голубые в гостях сыграют против казанского "Рубина".
23-летний Вильсон Изидор в 2022 году перешел в московский "Локомотив". Его действующий трудовой договор с "железнодорожниками" рассчитан до июня лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в шесть миллионов евро. В нынешнем сезоне Изидор принял участие в шести матчах, в которых он забил два мяча и сделал одну результативную передачу.
Источник: Metaratings
Салихова – о переходе Изидора в "Зенит": эдакая сорока-воровка, тащит все, что блестит, не зная зачем
Зарема Салихова, жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о переходе нападающего "Локомотива" Вильсона Изидора в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"