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Жирков: на профессиональном уровне сейчас не смог бы сыграть, ноги уже не те

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Легендарный российский футболист Юрий Жирков, ставший участником матча памяти Ильи Цымбаларя, заявил, что не смог бы сейчас играть на профессиональном уровне.
Фото: Metaratings
"На профессиональном уровне сейчас не смог бы сыграть. Давно не тренировался — это сложно, очень сложно. Особенно на натуральном поле. Бегать тяжело — ноги уже не те", — сказал Жирков.

40-летний Жирков завершил игровую карьеру летом 2022 года. Последней его командой были подмосковные "Химки". Ранее спортсмен также играл за "Зенит", московское "Динамо", "Анжи", лондонский "Челси" и московский ЦСКА.

Источник: "Чемпионат".


Жирков
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