"На профессиональном уровне сейчас не смог бы сыграть. Давно не тренировался — это сложно, очень сложно. Особенно на натуральном поле. Бегать тяжело — ноги уже не те", — сказал Жирков.
40-летний Жирков завершил игровую карьеру летом 2022 года. Последней его командой были подмосковные "Химки". Ранее спортсмен также играл за "Зенит", московское "Динамо", "Анжи", лондонский "Челси" и московский ЦСКА.
Источник: "Чемпионат".
Жирков: на профессиональном уровне сейчас не смог бы сыграть, ноги уже не те
Легендарный российский футболист Юрий Жирков, ставший участником матча памяти Ильи Цымбаларя, заявил, что не смог бы сейчас играть на профессиональном уровне.
Фото: Metaratings