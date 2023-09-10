– Вероятность возвращения Станислава Черчесова в "Спартак" в случае отставки Гильермо Абаскаля с поста главного тренера? Не знаю. Надо спрашивать у тех, кто эти слухи распространяет. Честно говоря, похоже на бред. Что про Черчесова, что про Карреру. Каждый пихает свое.
Желающих присосаться к спартаковскому трансферному бюджету хватает с лихвой. Вот каждый и пихает свой инструмент в надежде, что это пройдет. Черчесов уже был в "Спартаке". Ничего значительно лучшего от его присутствия, чем при нынешнем тренере Абаскале, я не вижу, – приводит слова Червиченко Metaratings.
"Спартак" ушел на сентябрьскую паузу с четырехматчевой безвыигрышной серией. В последних 4 играх РПЛ команда Гильермо Абаскаля набрала всего 1 очко и опустилась с 10 баллами на 9-ю строчку в таблице по итогам семи туров чемпионата России. 16 сентября "красно-белые" на своем поле примут "Сочи". Игра была перенесена со стадиона "Фишт" в связи с неудовлетворительным качеством газона на сочинской арене.
Лидером Российской Премьер-Лиги является "Краснодар", который набрал 17 очков в 7-ми турах. "Зенит", "Крылья Советов" и "Динамо" отстают от "быков" на 3 очка. Главный тренер южан Владимир Ивич был признан лучшим тренером в РПЛ по итогам июля и августа.
Червиченко – о Черчесове в "Спартаке": это похоже на бред. Каждый пихает свое
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко отреагировал на слухи о возможном возвращении Станислава Черчесова на пост главного тренера "красно-белых".
Фото: "Матч ТВ"