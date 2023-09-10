– Ничего не могу сказать о нем, посмотрим. Расстраивает, что в "Зените" становится больше легионеров, в команде с каждым годом все меньше воспитанников. Но я ничего не могу с этим поделать, – цитирует 70-летнего чешского специалиста "РБ Спорт".
9 сентября "Локомотив" объявил об аренде нападающего Вильсона Изидора в "Зенит" до конца сезона-2023/24 с обязательным выкупом по истечении срока действия соглашения. Как отметили в руководстве московского клуба, по сути речь идет о полноценном трансфере 23-летнего француза в стан "сине-бело-голубых".
По информации журналиста Ивана Карпова, сделка обошлась невскому клубу в 1,65 млн евро. Изидор перешел в "Локомотив" из "Монако" летом 2022 года и забил 19 голов и отдал 7 результативных передач в 42 матчах в составе "железнодорожников".
Петржела: расстраивает, что в "Зените" становится больше легионеров. Но я ничего не могу с этим поделать
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела отреагировал на трансфер французского нападающего Вильсона Изидора из "Локомотива" в санкт-петербургский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"