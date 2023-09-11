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Шунин: по-спортивному рад за Захаряна, но сам никогда не думал о том, чтобы уехать

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Вратарь "Динамо" Антон Шунин высказался о переходе полузащитника команды Арсена Захаряна в "Реал Сосьедад", а также отметил, что сам никогда не думал об игре в иностранной команде.
Фото: ФК "Динамо"
"Арсен уехал за границу, это большая потеря для клуба, но сейчас гораздо сложнее это сделать, по-спортивному очень рад за него. Это неправильно, наверное, но я не думал никогда особо о том, чтобы уехать", — сказал Шунин.

36-летний Шунин — живая легенда московского клуба. Всю свою карьеру спортсмен, являющийся воспитанником бело-голубых, провёл в родном клубе. В нынешней кампании у вратаря участие в семи встречах, в которых он пропустил 12 голов и единожды сыграл "на ноль". Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона.

Источник: ТАСС.


Шунин Динамо Захарян Реал Сосьедад Российские трансферы Ла Лига
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