"Арсен уехал за границу, это большая потеря для клуба, но сейчас гораздо сложнее это сделать, по-спортивному очень рад за него. Это неправильно, наверное, но я не думал никогда особо о том, чтобы уехать", — сказал Шунин.
36-летний Шунин — живая легенда московского клуба. Всю свою карьеру спортсмен, являющийся воспитанником бело-голубых, провёл в родном клубе. В нынешней кампании у вратаря участие в семи встречах, в которых он пропустил 12 голов и единожды сыграл "на ноль". Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона.
Источник: ТАСС.
Шунин: по-спортивному рад за Захаряна, но сам никогда не думал о том, чтобы уехать
Вратарь "Динамо" Антон Шунин высказался о переходе полузащитника команды Арсена Захаряна в "Реал Сосьедад", а также отметил, что сам никогда не думал об игре в иностранной команде.
Фото: ФК "Динамо"