"Сейчас понравился в первую очередь "Краснодар", который показал наиболее сбалансированную игру на этом отрезке чемпионата. Но фаворитом чемпионата, тем не менее, все равно считаю "Зенит", — сказал Осинькин.
Отметим, что краснодарская команда ушла на международную паузу на первом месте в турнирной таблице, набрав в семи встречах 17 очков. Следом расположился действующий чемпион России: у "Зенита" 14 очков и вторая строчка в чемпионате страны.
Источник: Metaratings.
Осинькин: понравился "Краснодар", но фаворитом РПЛ все равно считаю "Зенит"
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался о "Краснодаре" и "Зените" на старте сезона.
Фото: РИА Новости / Павел Бедняков