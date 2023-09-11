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Осинькин: понравился "Краснодар", но фаворитом РПЛ все равно считаю "Зенит"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался о "Краснодаре" и "Зените" на старте сезона.
Фото: РИА Новости / Павел Бедняков
"Сейчас понравился в первую очередь "Краснодар", который показал наиболее сбалансированную игру на этом отрезке чемпионата. Но фаворитом чемпионата, тем не менее, все равно считаю "Зенит", — сказал Осинькин.

Отметим, что краснодарская команда ушла на международную паузу на первом месте в турнирной таблице, набрав в семи встречах 17 очков. Следом расположился действующий чемпион России: у "Зенита" 14 очков и вторая строчка в чемпионате страны.

Источник: Metaratings.


Крылья Советов Зенит Краснодар Осинькин
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