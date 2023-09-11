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Гладилин: Соболева и Мелешина достаточно для "Спартака" на позицию центрального нападающего

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Ветеран "Спартака" Валерий Гладилин считает, что у красно-белых достаточно футболистов на позицию центрального нападающего.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
"У "Спартака" достаточно центральных нападающих. В атаке у команды много разноплановых игроков. Можно поменять тактику, и использовать тех футболистов, которые есть. У "Спартака" хорошие центральные нападающие — Соболев и Мелешин. Этого достаточно для красно-белых", — сказал Гладилин.

19-летний Мелёшин в нынешнем сезоне принял участие в четырёх матчах, в которых отметился одним голом. В этих встречах молодой футболист провёл на поле 142 минуты.

26-летний Соболев в семи встречах отличился четырежды, а ещё дважды отдавал голевые передачи своим одноклубникам по московскому клубу.

Напомним, красно-белые в летнее трансферное окно отправили Кейта Бальде и Шамара Николсона в аренды.

Источник: "РБ Спорт".


Гладилин Соболев Мелешин
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