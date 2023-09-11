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Агент Изидора: нельзя говорить, что Санкт-Петербург безопаснее Москвы, но другого варианта не было

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Агент Гарольд Ичбиа, представляющий интерес нападающего "Зенита" Вильсона Изидора, прокомментировал его переход из "Локомотива".
Фото: "Чемпионат"
"У "Зенита" действительно обязательное право выкупа. Я не знаю, почему так. Условия обсуждались сугубо между двумя клубами.

Вильсон очень счастлив, что трансфер состоялся. Это главное. Конечно, нельзя говорить, что Санкт-Петербург безопаснее Москвы. Все так же. Но другого варианта не было", — сказал Ичбиа.

Отметим, что 23-летний французский спортсмен хотел вернуться на родину, однако, по словам агента, российский клуб отклонил все предложения от европейских команд. Тогда на радаре появился "Зенит", пожелавший приобрести футболиста. Клуб из Санкт-Петербурга арендовал форварда с обязательным правом выкупа. Не сообщается, когда конкретно Изидор сможет сыграть за новую команду, но он уже тренируется со своими одноклубниками.

Источник: Sport24.


Зенит Локомотив Изидор Российские трансферы
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