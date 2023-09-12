- Чтобы "Локомотив" мог бороться за титул, нам нужно усиление - это 100%. А так, если боженька поможет - то способны. Хотя, конечно, можно и с 13-ю игроками титул выиграть, как мы это сделали при Палыче. Но всё равно, считаю, трансферы нужны. Но сейчас, видимо, ситуация, что мы не можем никого привезти, - цитирует Баринова "Чемпионат".
В текущей турнирной таблице Российской премьер-лиги московский "Локомотив" с 12 набранными очками в 7 матчах занимает шестое место с отставанием от единолично лидирующего "Краснодара" в размере 5 очков. В текущее трансферное окно состав красно-зеленых пополнили нападающий Владислав Сарвели из "Сочи" и левый защитник Илья Самошников из "Рубина", а также вернувшиеся из аренд правый защитник Александр Сильянов, полузащитник Дмитрий Рыбчинский, центральный защитник Евгений Морозов.
Баринов: для борьбы за титул "Локомотиву" нужно усиление. Видимо, мы сейчас не можем никого привезти
Опорный полузащитник столичного "Локомотива" Дмитрий Баринов высказался о трансферной ситуации для "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"