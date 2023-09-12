- Думаю, что сборная России сможет обыграть Катар. Да, это товарищеский матч, который не несет почти никого смысла. Но любой команде нужна игровая практика. Сборная России в несколько раз сильнее Катара. Уверен, что это будет легкая победа для них, - передает слова Петржелы "Чемпионат".
Начало товарищеской встречи между сборными России и Катара запланировано на 18:15 по московскому времени 12 сентября. Игра состоится на стадионе сборной Катара. Предыдущий товарищеский матч между Катаром и Россией прошел в 2016 году и закончился со счетом 2:1 в пользу Катара.
Ранее 7 и 11 сентября состоялись товарищеские встречи между сборной России в составе игроков не старше 23 лет и олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).
Петржела о матче сборных России и Катара: это будет легкая победа для россиян
Чешский экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказал мнение об ожиданиях от предстоящего матча между сборными России и Катара.
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