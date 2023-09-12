Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Румыния
21:45
КосовоНе начат
Норвегия
21:45
ГрузияНе начат
Мальта
21:45
Северная МакедонияНе начат
Италия
21:45
УкраинаНе начат
Израиль
21:45
БеларусьНе начат
Бельгия
21:45
ЭстонияНе начат
Швеция
21:45
АвстрияНе начат
Испания
21:45
КипрНе начат
Швейцария
21:45
АндорраНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
1 - 1 1 1
РоссияЗавершен
Шотландия
21:45
АнглияНе начат
Германия
22:00
ФранцияНе начат

Петржела о матче сборных России и Катара: это будет легкая победа для россиян

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Чешский экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказал мнение об ожиданиях от предстоящего матча между сборными России и Катара.
Фото: Getty Images
- Думаю, что сборная России сможет обыграть Катар. Да, это товарищеский матч, который не несет почти никого смысла. Но любой команде нужна игровая практика. Сборная России в несколько раз сильнее Катара. Уверен, что это будет легкая победа для них, - передает слова Петржелы "Чемпионат".

Начало товарищеской встречи между сборными России и Катара запланировано на 18:15 по московскому времени 12 сентября. Игра состоится на стадионе сборной Катара. Предыдущий товарищеский матч между Катаром и Россией прошел в 2016 году и закончился со счетом 2:1 в пользу Катара.

Ранее 7 и 11 сентября состоялись товарищеские встречи между сборной России в составе игроков не старше 23 лет и олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).


Сборная России Сборная Катара Петржела
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится