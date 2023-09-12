— Когда он согласился на совмещение, это был его выбор. Потом он понял, что ему сложно — и остался только в сборной. Сейчас Карпин опять наступил на те же вилы — не успевает работать на два фронта. Он сам должен думать, а советовать я ему не могу, — передает слова Кавазашвили "Матч ТВ".
54-летний Карпин стал главным тренером сборной России по футболу в июле 2021 года. Поначалу Валерий Георгиевич совмещал данный пост с должностью наставника в "Ростове". Но уже в августе специалист покинул стан южан. При этом в марте 2022 года Карпин вновь вернулся в "Ростов".
Напомним, сегодня, 12 сентября, сборная России сыграла вничью в товарищеском поединке против команды Катара. Таким образом, подопечные Валерия Карпина не могут победить уже в трех матчах подряд.
Кавазашвили – о Карпине: он опять наступил на те же вилы — не успевает работать на два фронта
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что Валерию Карпину сложно одновременно работать главным тренером в сборной России и "Ростове".
Фото: ФК "Ростов"