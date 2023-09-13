- Прекрасно, когда команда на первом месте. Сейчас у нас перерыв, будем добиваться дальше побед и постараемся остаться на этом месте. Реально ли побороться за первое место? Я думаю, что да. Наша задача бороться только за первое место, - передает слова Кривцова "Чемпионат".
21-летний атакующий полузащитник Никита Кривцов перешел в "Краснодар" в 2021 году из томской "Томи". В ходе сезона-2022/23 футболист сыграл за "быков" 27 матчей, записав на свой счет 8 забитых голов и 3 голевые передачи. Эксперты футбольно-аналитического портала Transfermarkt оценивают трансферную стоимость Кривцова в 2,8 миллиона евро.
"Краснодар" по итогам семи стартовых туров Российской премьер-лиги возглавляет турнирную таблицу, набрав 17 очков. Отставание от идущего вторым "Зенита" составляет 3 очка.
Кривцов: задача "Краснодара" - бороться только за первое место
Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов рассказал о задачах клуба в РПЛ на текущий сезон.
Фото: ФК "Краснодар"