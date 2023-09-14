"Вообще эта практика во всем мире. Если появляется интерес к игрокам из английских клубов, к бельгийским игрокам, нидерландским игрокам, все уезжают, все пробуют, все выбирают команды, где может быть и класс выше, и уровень, где он может расти. Это не минус, это плюс и для клубов", — сказал Рахимов.
Специалист отметил, что за такие фразы не нужно цепляться, а нужно глубже их анализировать. Рахимов считает, что для футболиста постоянный рост и прогресс, который ослабевает в РПЛ из-за отсутствия еврокубковых матчей высокого уровня, будет хорошим продолжением для карьеры. Рахимов уверен, что только матчи на высоком уровне заставляют играть на пределе и развивать его.
Источник: РИА Новости.
Рахимов — о словах Карпина про игроков: это практика во всем мире. Это не минус, это плюс и для клубов
Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов согласился со словами главного тренера сборной России Валерия Карпина. Специалист дал совет российским игрокам уезжать из РПЛ.
Фото: "Чемпионат"