Как утверждает источник, 29-летний уроженец Омска вернулся к полноценным тренировкам и отправился вместе с командой в Калининград, где "желто-синие" сыграют с "Балтикой" в рамках 8-го тура чемпионата России. Напомним, Осипенко находился более месяца в лазарете "Ростова" после мышечного повреждения.
Матч в Калининграде состоится вечером в субботу, 16 сентября, и закроет программу игрового дня РПЛ. После 7 сыгранных туров команда Валерия Карпина идет 11-й в таблице, набрав 7 очков.
Источник: "РБ Спорт"
Защитник "Ростова" Осипенко восстановился от травмы и может сыграть с "Балтикой"
Защитник "Ростова" и национальной сборной России Максим Осипенко восстановился после мышечного повреждения.
Фото: ФК "Ростов"