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Защитник "Ростова" Осипенко восстановился от травмы и может сыграть с "Балтикой"

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Защитник "Ростова" и национальной сборной России Максим Осипенко восстановился после мышечного повреждения.
Фото: ФК "Ростов"
Как утверждает источник, 29-летний уроженец Омска вернулся к полноценным тренировкам и отправился вместе с командой в Калининград, где "желто-синие" сыграют с "Балтикой" в рамках 8-го тура чемпионата России. Напомним, Осипенко находился более месяца в лазарете "Ростова" после мышечного повреждения.

Матч в Калининграде состоится вечером в субботу, 16 сентября, и закроет программу игрового дня РПЛ. После 7 сыгранных туров команда Валерия Карпина идет 11-й в таблице, набрав 7 очков.

Источник: "РБ Спорт"


Ростов Сборная России Балтика Осипенко Травмы
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