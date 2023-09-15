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Абаскаль: Мостовой не знает, кто я. Невежество – обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте

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Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль отреагировал на критику со стороны экс-полузащитника испанской "Сельты" и "красно-белых" Александра Мостового.
Фото: "Чемпионат"
– Знаю ли я Александра Мостового? Знаю. Это он не знает, кто я.

Его высказывания в мой адрес? Приведу такую цитату: "Когда вы плохо высказываетесь о человеке, которого не знаете, ваши слова больше говорят о вас, чем о нем. Невежество – обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте". Это ответ, чтобы сразу закрыть тему Мостового, – приводит слова Абаскаля Sports.ru.

Гильермо Абаскаль был утвержден в должности главного тренера "Спартака" прошлым летом. По итогам сезона-2022/23 команда под руководством 34-летнего испанского специалиста завоевала бронзовые награды чемпионата России и вылетела в нижней сетке Пути регионов Кубка страны от тольяттинского "Акрона". Нынешний сезон "красно-белые" начали с 5-матчевой серии побед, однако затем последовала череда неудач. В последних 4 играх РПЛ "Спартак" набрал всего 1 очко и опустился на 9-ю строчку в таблице Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего "Краснодара" насчитывает 7 очков.


Спартак Абаскаль Мостовой
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