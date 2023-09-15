Как утверждает источник, Александр Ерохин в четверг и пятницу полноценно тренировался вместе с основной командой, хотя был по техническим причинам отзаявлен из "Зенита" и переведен в список игроков "Зенита-2". 33-летний футболист наравне со своими одноклубниками готовится к выезду в Казань. Ерохин может принимать участие в играх основной команды без каких-либо ограничений, так как заявка имеет сквозной характер.
Отмечается, что не имеют противопоказаний к матчу с "Рубином" 23-летний французский новичок "Зенита" Вильсон Изидор и 28-летний защитник Вячеслав Караваев, который досрочно вернулся из расположения сборной России из-за небольшой травмы.
Напомним, нападающий Вильсон Изидор перешел из "Локомотива" в "Зенит" во время международной паузы на игры сборных команд. Дебют 23-летнего француза в составе клуба с берегов Невы может состояться уже в воскресенье, 17 сентября, в Казани в выездном матче 8-го тура РПЛ против "Рубина". Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. После 7-ми сыгранных туров команда Сергея Семака идет на второй строчке в таблице чемпионата России, отставая от лидера "Краснодара" на 3 очка.
Источник: "СЭ"
Футболисты "Зенита" Ерохин, Караваев и Изидор готовятся к игре 8-го тура РПЛ с "Рубином"
Защитник Вячеслав Караваев, полузащитник Александр Ерохин и нападающий Вильсон Изидор готовятся в общей группе к выездному матчу 8-го тура РПЛ против казанского "Рубина".
Фото: ФК "Зенит"