34-летний испанец, отвечая на вопрос об отношении к критике со стороны Мостового, процитировал следующее: "Невежество – обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте".
– Пускай Абаскаль вечером включит ютуб и напишет в поиске "голы Мостового в Испании". Он получит большое удовольствие от увиденного. Это смешно, когда про меня говорят люди, которые смотрят футбол с вертолета. Я буду говорить, что хочу. Расслабься, Абаскаль, посмотри парочку хотя бы моих голов и получи кайф от этого. Хочу оказаться на его месте, ха-ха? Нет, конечно! Я всегда удивляюсь, как такие люди, как он, могут работать на таких должностях и в таких клубах, – приводит слова Мостового Sport24.
Гильермо Абаскаль был утвержден в должности главного тренера "Спартака" прошлым летом. По итогам сезона-2022/23 команда под руководством 34-летнего испанского специалиста завоевала бронзовые награды чемпионата России и вылетела в нижней сетке Пути регионов Кубка страны от тольяттинского "Акрона".
Нынешний сезон "красно-белые" начали с 5-матчевой серии побед, однако затем последовала череда неудач. В последних 4 играх РПЛ "Спартак" набрал всего 1 очко и опустился на 9-ю строчку в таблице Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего "Краснодара" насчитывает 7 очков.
Мостовой – Абаскалю: я буду говорить, что хочу. Смешно, когда про меня говорят люди, которые смотрят футбол с вертолета
Экс-полузащитник испанской "Сельты" и португальской "Бенфики" Александр Мостовой прокомментировал реакцию главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: Globall Look Press