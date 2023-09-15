– Из?за ромба меня начали сравнивать с Олегом Романцевым, который часто использовал его в победные 1990?е? Что?то такое слышал, да. У него был сверхатакующий стиль, тот футбол принес "Спартаку" много титулов. Рад, что кому?то показалось, что мы похожи.
У нас с Олегом Романцевым были встречи. Мы пересекались на тренировках, на разных мероприятиях. Это легенда клуба, мнение такого человека важно знать, пусть мы и люди из разных поколений.
Романцев привел "Спартак" к чемпионству в 35? Получается, еще год есть. Давай, – цитирует 34-летнего испанца Sports.ru.
Гильермо Абаскаль был утвержден в должности главного тренера "Спартака" прошлым летом. По итогам сезона-2022/23 команда под руководством 34-летнего испанского специалиста завоевала бронзовые награды чемпионата России и вылетела в нижней сетке Пути регионов Кубка страны от тольяттинского "Акрона".
Нынешний сезон "красно-белые" начали с 5-матчевой серии побед, однако затем последовала череда неудач. В последних 4 играх РПЛ "Спартак" набрал всего 1 очко и опустился на 9-ю строчку в таблице Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего "Краснодара" насчитывает 7 очков.
В субботу, 16 сентября, команда Гильермо Абаскаля на своем поле "Открытие Банк Арены" примет "Сочи" в рамках 8-го тура чемпионата России. Отметим, что игра была перенесена в Москву из-за неудовлетворительного качества газона на сочинском стадионе "Фишт" . "Сочи" с 6 очками идет на 12-й строчке в таблице РПЛ.
Абаскаль: Романцев привел "Спартак" к чемпионству в 35? Получается, еще год есть
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль признался, что для него важно мнение легендарного наставника "красно-белых" Олега Романцева.
Фото: ФК "Спартак"