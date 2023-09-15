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Личка - об упущенной победе над "Пари НН": мы сами себя убили

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Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка поделился мыслями после ничьей с "Пари НН" (1:1) в матче 8-го тура чемпионата России.
Фото: РИА Новости
- Я бы сказал, что мы убили сами себя. Удалось забить гол на 8-й минуте, это важно в матчах с такой командой, как "Пари НН", которая много обороняется. Но нам это не помогло, потому что мы играли в футбол в середине поля, не доходили до штрафной, не создавали опасность в штрафной.

8-й тур российской Премьер-лиги открывал матч, в котором столичное "Динамо" принимало на своем поле "Пари Нижний Новгород". Хозяева повели в счете в самом дебюте встречи благодаря точному удару с одиннадцатиметровой отметки форварда "бело-голубых" Федора Смолова. Однако подопечные Марцела Лички упустили три очка. За две минуты до окончания основного времени матча отличился новичок нижегородцев Николоз Кутателадзе, откликнувшийся на передачу хавбека Хуана Босельи.

Источник: "Матч ТВ"


Личка Динамо Нижний Новгород
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