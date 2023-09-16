"С Арсеном переписываемся. Что его удивило в Испании? Не буду говорить — неприлично", — сказал Тюкавин.
20-летний российский вундеркинд подписал с испанской командой соглашение на шесть лет. Он уже дважды выходил на поле за свой клуб, но ещё не отметился результативными действиями. Завтра, 17 сентября, спортсмен, может принять участие в матче чемпионата Испании с мадридским "Реалом".
Источник: Sport24.
Тюкавин: что Захаряна удивило в Испании? Не буду говорить — неприлично
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин рассказал, что поддерживает общение с полузащитником "Реала Сосьедад" Арсеном Захаряном.
Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив