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Осинькин - о ничьей с ЦСКА: такой результат можно воспринимать только негативно. Нам не хватает глубины скамейки

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал ничью с ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ (2:2).
Фото: "СЭ"
- Когда команда ведет 2:0, а играет 2:2, имея преимущество в одного человека, такой результат можно воспринимать только негативно. Хотели выиграть, причины назвать сложно. В середине второго тайма мы слишком много позволили сопернику, случился недостаток концентрации. В этот момент нам прилетел второй гол. Хотели спасти матч, но не хватает глубины скамейки.

Встреча 8-го тура российской Премьер-лиги, в которой московский ЦСКА принимал на своем поле "Крылья Советов" завершилась вничью со счетом 2:2. Самарцы вели по ходу матча со счетом 2:0 благодаря точным ударам Николая Рассказова и Никиты Салтыкова. Однако гости упустили победу. В составе ЦСКА отметились нападающие Антон Заболотный и Федор Чалов. Отметим, что "армейцы" играли в меньшинстве с 62-й минуты после того, как защитник Виллиан Роша был удален с поля за вторую желтую карточку.

Источник: "Чемпионат"


Осинькин Крылья Советов ЦСКА
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