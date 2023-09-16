- Тяжелый матч выдался и эмоционально, и физически. Вынужденные замены спутали нам все карты. Естественно, мы хотели заканчивать не в меньшинстве. Не дотерпели. Мы не приезжали обороняться, но "Спартак" нас поддавил, появилась нервозность, начали играть забросами.
"Сочи" на выезде уступил столичному "Спартаку" в матче восьмого тура РПЛ со счетом 1:0. Сочинцы были вынуждены доигрывать последние минуты в меньшинстве после того, как капитан команды Ваня Дркушич получил травму на 86-й минуте и не смог продолжить встречу, а замен у Дмитрия Хохлова к тому моменту уже не осталось. "Красно-белые" забили победный мяч на 91-й минуте и заработали три очка. Таким образом сочинцы с шестью набранными очками остались на прежнем, 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России после 8 сыгранных матчей.
Источник: "Чемпионат"
Хохлов - о поражении от "Спартака": вынужденные замены спутали нам все карты. Не хотели заканчивать матч в меньшинстве
Главный тренер "Сочи" Дмитрий Хохлов поделился мыслями после поражения от "Спартака" (0:1) в игре 8-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"