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Гендиректор "Спартака": если Промесу будет нужна какая-то помощь в получении российского паспорта, клуб ее окажет

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Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев рассказал, что клуб готов помочь нидерландскому форварду Квинси Промесу получить паспорт РФ.
Фото: Sport24
"На данный момент, насколько я знаю, у Квинси нет российского паспорта. Дальше - это вопрос к нему. Если ему будет нужна какая-то помощь, то мы ее окажем", - приводит "Чемпионат" слова Малышева.

Напомним, в ноябре прошлого года "Спартак" уже ходатайствовал о российском гражданстве для нидерландского легионера Квинси Промеса, однако Министерство спорта России сообщило об отказе. Тогда причиной отрицательного решения о предоставлении паспорта РФ послужило уголовное преследование футболиста в его родных Нидерландах.

Промес является самым результативным легионером в истории московского "Спартака" и лучшим бомбардиром в истории клуба в чемпионате России.


Малышев Спартак Промес
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