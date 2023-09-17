Поединок команд закончился ничьей со счётом 2:2. По ходу матча "Ростов" вёл с преимуществом в два мяча, но не смог удержать победу.
"В первом тайме лучше был "Ростов", но во втором уже мы. Мы забили два мяча, могли забивать ещё. Ребята показали хороший футбол. Такой и ждут болельщики. Надеюсь, что в дальнейшем мы будем играть так же результативно.
В последние 15-20 минут мы играли со страстью в глазах. Мы чуть упростили игру. И, к счастью, сумели забить. По нынешней тенденции можно сказать, что это очко - движение вперёд", - цитирует Игнашевича "Матч ТВ".
Игнашевич: "Балтика" могла забивать ещё в матче с "Ростовом"
Главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич подвёл итоги матча 8-го тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: Sportbox