"Результаты "Рубина" неудачные, отставка Рахимова может быть в любой момент... Наверное, ему дадут еще один-два тура. Он сильный тренер, будет время еще что-то исправить. У нас много свободных тренеров, которые ходят по кругу, найдут, кем его заменить", — сказал Радченко.
Отметим, что Рахимов стал главным тренером казанской команды по ходу прошлого сезона, когда коллектив выступал в Первой лиге. Специалист сумел поставить "Рубин" на победную линию и вывел команду в Российскую Премьер-Лигу с первого места. Сейчас у казанцев в чемпионате России шесть очков и 14-я строчка в турнирной таблице.
Источник: Metaratings.
Радченко: Рахимову в "Рубине" дадут еще один-два тура. У нас много свободных тренеров, которые ходят по кругу
Бывший российский футболист Дмитрий Радченко высказался о выступлении "Рубина" под руководством Рашида Рахимова.
Фото: РИА Новости/Саид Царнаев