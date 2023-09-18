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Радченко: Рахимову в "Рубине" дадут еще один-два тура. У нас много свободных тренеров, которые ходят по кругу

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Бывший российский футболист Дмитрий Радченко высказался о выступлении "Рубина" под руководством Рашида Рахимова.
Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
"Результаты "Рубина" неудачные, отставка Рахимова может быть в любой момент... Наверное, ему дадут еще один-два тура. Он сильный тренер, будет время еще что-то исправить. У нас много свободных тренеров, которые ходят по кругу, найдут, кем его заменить", — сказал Радченко.

Отметим, что Рахимов стал главным тренером казанской команды по ходу прошлого сезона, когда коллектив выступал в Первой лиге. Специалист сумел поставить "Рубин" на победную линию и вывел команду в Российскую Премьер-Лигу с первого места. Сейчас у казанцев в чемпионате России шесть очков и 14-я строчка в турнирной таблице.

Источник: Metaratings.


Радченко Рубин Рахимов
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