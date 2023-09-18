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Живоглядов: матч с "Локомотивом" — принципиальный? Нет, это будет просто очередная игра

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Защитник "Пари НН" Дмитрий Живоглядов высказался о предстоящем матче с "Локомотивом" в 10-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"
"Принципиальный матч для меня? Слушайте, нет. Это будет просто очередная игра. Насчет принципиальности то же самое можно сказать и про "Динамо", потому что я и за него играл", — сказал Живоглядов.

Отметим, что 29-летний Живоглядов является воспитанником московского "Динамо", которое покинул в 2016 году, чтобы перейти в "Уфу". С 2019 года спортсмен выступал за "Локомотив", а летом 2023 года на правах свободного агента перешёл в "Пари НН". Его действующая команда встретится с железнодорожниками через тур чемпионата России.

Источник: "Известия".


Живоглядов Локомотив Нижний Новгород
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