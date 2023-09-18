– В какую лигу из топ-5 я бы пошел? Сложно сказать, но, наверное, Испания, – цитирует 21-летнего форварда Sport24.
В нынешнем розыгрыше чемпионата России Тюкавин принял участие в восьми играх за "Динамо", записав на свой счет три забитых мяча и три голевых передачи. В минувшем туре РПЛ команда Марцела Лички дома упустила победу над "Пари НН" (1:1), пропустив гол пяткой на последних минутах от новичка волжан Николоза Кутателадзе. После 8 туров "бело-голубые" с 15 очками замыкают четверку лидеров.
Контракт "Динамо" с Тюкавиным истекает будущим летом. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 7 млн евро.
Нападающий "Динамо" Тюкавин: в какую лигу из топ-5 я бы пошел? Наверное, Испания
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин признался, что хотел бы перейти в испанский клуб Ла Лиги.
Фото: ФК "Динамо"