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Нападающий "Динамо" Тюкавин: в какую лигу из топ-5 я бы пошел? Наверное, Испания

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Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин признался, что хотел бы перейти в испанский клуб Ла Лиги.
Фото: ФК "Динамо"
– В какую лигу из топ-5 я бы пошел? Сложно сказать, но, наверное, Испания, – цитирует 21-летнего форварда Sport24.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Тюкавин принял участие в восьми играх за "Динамо", записав на свой счет три забитых мяча и три голевых передачи. В минувшем туре РПЛ команда Марцела Лички дома упустила победу над "Пари НН" (1:1), пропустив гол пяткой на последних минутах от новичка волжан Николоза Кутателадзе. После 8 туров "бело-голубые" с 15 очками замыкают четверку лидеров.

Контракт "Динамо" с Тюкавиным истекает будущим летом. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 7 млн евро.


Динамо Тюкавин Ла Лига
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