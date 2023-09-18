— Захотел — ушел, это его дело. Не осуждаю его, это его выбор, он тут мало игрового времени получал. Может, реально за ним ушел. Вот, вышел в старте. Если так и дальше будет, значит, он был прав, — цитирует Морозова "Матч ТВ".
23-летний Вильсон Изидор с 2022 года принадлежит московскому "Локомотиву". Нынешний сезон он начал в стане "железнодорожников". В сентябре нападающий на правах аренды перешел в петербургский "Зенит". В команде с берегов Невы форвард будет выступать до лета 2024 года. При этом сине-бело-голубые имеют право выкупить Изидора у столичного коллектива.
Защитник "Локомотива" Морозов: не осуждаю Изидора за переход в "Зенит"
Защитник московского "Локомотива" Евгений Морозов высказался о переходе нападающего Вильсона Изидора в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"