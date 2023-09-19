– Мы приняли решение арендовать Бакаева, потому что он молодой топовый игрок. Уверены, Зелимхан будет приносить пользу нашей команде, — цитирует менеджера Sport24.
Сегодня стало известно о том, что "Аль-Вахда" арендовала у петербургского "Зенита" полузащитника Зелимхана Бакаева. Российский футболист будет выступать в клубе из ОАЭ до конца нынешнего сезона. При этом у "Аль-Вахды" нет права на выкуп Зелимхана.
Напомним, контракт 27-летнего Бакаева с петербургским "Зенитом" рассчитан до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста сборной России в 2,50 млн евро.
Гендиректор "Аль-Вахды": мы приняли решение арендовать Бакаева, потому что он молодой топовый игрок
Генеральный директор "Аль-Вахды" Халид Алхнайе прокомментировал новость об аренде полузащитника петербургского "Зенита" Зелимхана Бакаева.
Фото: ФК "Зенит"