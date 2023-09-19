— В первом тайме мы эмоционально не были идеально готовы. У нас получился очень сложный матч с ЦСКА, после которого мы еще даже дома не были. Ниже определенного уровня мы не опустились, играли достаточно хорошо и заслуженно победили. Ложка дегтя — это концовка и то, что мы позволили сопернику вернуться в игру.
Сегодня в Калининграде самарские "Крылья Советов" провели выездной матч в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Подопечные Игоря Осинькина сразились против местной "Балтики". Встреча завершилась победой "волжан" со счетом 2:1. В составе гостей забитыми мячами отметились Владимир Писарский и Амар Рахманович. Что касается хозяев поля, то у них в самой концовке забил Артур Галоян (с пенальти).
Источник: "Матч ТВ"
Осинькин – о матче с "Балтикой": мы играли достаточно хорошо и заслуженно победили
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал победу над калининградской "Балтикой" в игре Кубка России.
Фото: ПФК "Крылья Советов"