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Осинькин – о матче с "Балтикой": мы играли достаточно хорошо и заслуженно победили

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Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал победу над калининградской "Балтикой" в игре Кубка России.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
— В первом тайме мы эмоционально не были идеально готовы. У нас получился очень сложный матч с ЦСКА, после которого мы еще даже дома не были. Ниже определенного уровня мы не опустились, играли достаточно хорошо и заслуженно победили. Ложка дегтя — это концовка и то, что мы позволили сопернику вернуться в игру.

Сегодня в Калининграде самарские "Крылья Советов" провели выездной матч в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Подопечные Игоря Осинькина сразились против местной "Балтики". Встреча завершилась победой "волжан" со счетом 2:1. В составе гостей забитыми мячами отметились Владимир Писарский и Амар Рахманович. Что касается хозяев поля, то у них в самой концовке забил Артур Галоян (с пенальти).

Источник: "Матч ТВ"


Кубок России Крылья Советов Балтика Осинькин
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