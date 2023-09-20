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Гендиректор "Пари НН" – о матче со "Спартаком": мы недовольны и судейством, и счетом на табло

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Гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов раскритиковал судейство Евгения Буланова в домашнем матче 4-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России с московским "Спартаком" (0:3).
Фото: Twitter
– Мы недовольны и судейством, и счетом на табло. Тренерский штаб разберет отдельные эпизоды. Очевидно, что есть моменты, на которые судьи закрывали глаза. Будем добиваться трактовки, которая зафиксирована в правилах. Сегодняшнее судейство сильно сказалось на результате. Особенно в первом тайме, – приводит слова Мелика-Гусейнова "СЭ".

19 сентября "Пари Нижний Новгород" на своем поле потерпел разгромное поражение от московского "Спартака" со счетом 0:3. Два гола в ворота волжан "красно-белые" забили в компенсированное время благодаря усилиям нападающего Квинси Промеса, сделавшего 1+1. Благодаря этому результату команда Гильермо Абаскаля набрала 12 очков и досрочно обеспечила себе выход в следующую стадию Кубка России с 1-го места в квартете D. "Пари НН" замыкает таблицу группы, имея в активе 2 очка. После финального свистка главный тренер "Пари НН" Сергей Юран раскритиковал решения рефери Евгения Буланова.

В ближайшем туре РПЛ "Спартак" примет "Динамо" в столичном дерби, которое пройдет 23 сентября на "Открытие Банк Арене", а "Пари Нижний Новгород" 24 сентября на своем поле встретится с "Оренбургом".


Спартак Нижний Новгород Мелик-Гусейнов Судейство
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