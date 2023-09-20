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Легионер "Крыльев" Бейл: надеюсь, в следующем году все закончится, и мы сыграем в Лиге Европы или Лиге конференций

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Нидерландский защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл высказал мнение, когда УЕФА и ФИФА снимет бан с российских клубов и команд.
Фото: ФК "Крылья Советов"
– Для меня игра в еврокубках не так важна. Надеюсь, что Россию как можно быстрее вернут в Европу. Сейчас "Крылья" на третьем месте. Если мы продолжим так играть, то попадем в еврокубки. Надеюсь, что в следующем году все закончится, и мы сыграем в Лиге Европы или Лиге конференций, – приводит слова Бейла РИА Новости.

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили отечественные клубы и национальные команды от участия в официальных международных турнирах из-за событий на Украине. Недавно президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что россиян не вернут к официальным соревнованиям до окончания СВО.

По итогам 8-ми сыгранных туров РПЛ самарские "Крылья" замыкают тройку сильнейших команд таблицы, имея на счету 15 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" насчитывает 3 очка. 23 сентября команда Игоря Осинькина на своем поле примет "Сочи" в рамках 9-го тура Премьер-Лиги.


Крылья Советов Бейл Г
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