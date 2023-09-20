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Лапочкин: судья должен был показать красную карточку защитнику "Спартака" Чернову за агрессивную игру

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Экс-судья ФИФА Сергей Лапочкин считает, что арбитр Евгений Буланов должен был удалить защитника "Спартака" Никиту Чернова за удар в лицо футболиста "Пари НН" Виктора Александрова в матче Кубка России.
Фото: "Матч ТВ"
– По эпизоду с ударом Чернова по лицу Александрова только одно непонятно – был ли мяч в игре. Если да, то арбитр должен был назначить пенальти и показать красную карточку Чернову за агрессивную игру. Если мяч не был в игре, то это просто красная карточка за агрессивное поведение. Конечно, ВАР должен был вмешаться в эпизод, подсказать главному судье этот телевизионный момент. Удар исподтишка, который человеческому глазу не виден, если не сосредоточиться конкретно на этом эпизоде. Это был откровенный удар в лицо от защитника "Спартака" Чернова, – приводит слова Лапочкина "СЭ".

19 сентября "Пари Нижний Новгород" на своем поле потерпел разгромное поражение от московского "Спартака" со счетом 0:3. Два гола в ворота волжан "красно-белые" забили в компенсированное время благодаря усилиям нападающего Квинси Промеса, сделавшего 1+1. Благодаря этому результату команда Гильермо Абаскаля набрала 12 очков и досрочно обеспечила себе выход в следующую стадию Кубка России с 1-го места в квартете D. "Пари НН" замыкает таблицу группы, имея в активе 2 очка. После финального свистка главный тренер "Пари НН" Сергей Юран раскритиковал решения рефери Евгения Буланова.

В ближайшем туре РПЛ "Спартак" примет "Динамо" в столичном дерби, которое пройдет 23 сентября на "Открытие Банк Арене", а "Пари Нижний Новгород" 24 сентября на своем поле встретится с "Оренбургом".


Спартак Нижний Новгород Лапочкин Судейство
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