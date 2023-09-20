Напомним, 28-летний бразилец получил травму в матче 6-го тура чемпионата России против воронежского "Факела" (0:0). Как утверждает источник, по результатам медицинского обследования у Кайо было диагностировано повреждение плечевого сустава. Легионер "Краснодара" перенес операцию в Германии. Теперь ему предстоит длительное восстановление.
Отмечается, что возвращение Кайо в строй ожидается к зимним сборам команды. В сезоне-2023/24 защитник принял участие в семи играх в составе "быков" в чемпионате и Кубке России.
Источник: "РБ Спорт"
Защитник "Краснодара" Кайо выбыл из строя до конца года из-за травмы плеча
Защитник "Краснодара" Кайо Панталеан выбыл из строя до конца 2023 года из-за повреждения плечевого сустава.
Фото: ФК "Краснодар"