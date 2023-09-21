"На мой взгляд, Помазун и Тороп — игроки разного уровня. Помазун — вратарь сборной России. Он на две головы сильнее, чем Тороп", — сказал Сафонов.
Напомним, Илья Помазун находится в аренде в "Урале" c 2020 года. Именно благодаря игре за клуб из Екатеринбурга спортсмен получал вызов в сборную России, однако в матчах за команду так и не появлялся. У вратаря действующий контракт с ЦСКА до лета 2028 года.
19-летний Тороп в шести матчах нынешнего сезона пропустил семь мячей и один раз сыграл "на ноль".
Источник: Metaratings.
Агент Помазуна: Илья на две головы сильнее, чем Тороп. Он вратарь другого уровня
Алексей Сафонов, агент вратаря "Урала" Ильи Помазуна, считает, что его клиент на две головы выше своего визави из ЦСКА Владислава Торопа.
Фото: РИА Новости / Александр Гальперин