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Агент Помазуна: Илья на две головы сильнее, чем Тороп. Он вратарь другого уровня

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Алексей Сафонов, агент вратаря "Урала" Ильи Помазуна, считает, что его клиент на две головы выше своего визави из ЦСКА Владислава Торопа.
Фото: РИА Новости / Александр Гальперин
"На мой взгляд, Помазун и Тороп — игроки разного уровня. Помазун — вратарь сборной России. Он на две головы сильнее, чем Тороп", — сказал Сафонов.

Напомним, Илья Помазун находится в аренде в "Урале" c 2020 года. Именно благодаря игре за клуб из Екатеринбурга спортсмен получал вызов в сборную России, однако в матчах за команду так и не появлялся. У вратаря действующий контракт с ЦСКА до лета 2028 года.

19-летний Тороп в шести матчах нынешнего сезона пропустил семь мячей и один раз сыграл "на ноль".

Источник: Metaratings.


Помазун Тороп Сафонов ЦСКА Урал
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