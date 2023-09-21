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Титов: тяжело бодаться с "Зенитом". Когда они хотят кого-то купить, то сразу это делают

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Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов считает, что с "Зенитом" тяжело бодаться на трансферном рынке.
Фото: ФК "Спартак"
"Тяжело бодаться с "Зенитом". Когда они хотят кого-то купить, то сразу это делают. В Питере смотрят немножко подальше, как я понимаю", — сказал Титов.

Напомним, в летнее трансферное окно в "Зенит" перешёл защитник "Црвены Звезды" Страхиня Эракович, которого также хотел подписать "Спартак". Позже спортсмен заявил, что деньги не сыграли роль в этом переходе, и это было лишь его желанием. Также летом в "Зенит" перешёл защитник Марио Фернандес и нападающий Вильсон Изидор.

Источник: Metaratings.


Титов Зенит Спартак
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