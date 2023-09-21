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Титов: не собираюсь уезжать из России. Где состоялся, там и пригодился

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Бывший полузащитник "Спартака" признался, что не собирается уезжать из России.
Фото: ФК "Спартак"
"Собираюсь ли я уезжать из России? Нет, я русский, у меня фамилия Титов. Я полностью доволен своей жизнью. Я россиянин в восьмом поколении, вся моя семья русская. Ну куда мне ехать? Где состоялся, там и пригодился", — сказал Титов.

Титов, которому привели в пример Руслана Нигматуллина, ныне проживающего в Майами, отметил, что бывший футболист сделал акцент на своих состоявшихся детях. Титов отметил, что лишь одобряет позицию Нигматуллина, но сам уезжать из России не собирается.

Источник: Metaratings.


Титов Спартак
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