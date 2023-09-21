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Тихий — о своей травме: под меня подкатился игрок "Спартака". Через пять минут начался сильный спазм

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Защитник "Пари НН" Дмитрий Тихий рассказал о травме, полученной по ходу матча со "Спартаком" (0:3) в матче 4-го тура Пути РПЛ Кубка России.
Фото: РИА Новости
"Там был момент с падением, под меня сзади подкатился игрок "Спартака". После этого буквально минут через пять появился сильный спазм", — сказал Тихий.

Спортсмен отметил, что ещё не проходил МРТ, чтобы определить степень повреждения.

30-летний Тихий выступает за нижегородскую команду с лета 2023 года. Всего в семи матчах нынешнего сезона у защитника 478 проведённых минут на поле без результативных действий. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.

Источник: "РБ Спорт".


Тихий Спартак Нижний Новгород
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