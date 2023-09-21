"Там был момент с падением, под меня сзади подкатился игрок "Спартака". После этого буквально минут через пять появился сильный спазм", — сказал Тихий.
Спортсмен отметил, что ещё не проходил МРТ, чтобы определить степень повреждения.
30-летний Тихий выступает за нижегородскую команду с лета 2023 года. Всего в семи матчах нынешнего сезона у защитника 478 проведённых минут на поле без результативных действий. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.
Источник: "РБ Спорт".
Тихий — о своей травме: под меня подкатился игрок "Спартака". Через пять минут начался сильный спазм
Защитник "Пари НН" Дмитрий Тихий рассказал о травме, полученной по ходу матча со "Спартаком" (0:3) в матче 4-го тура Пути РПЛ Кубка России.
Фото: РИА Новости