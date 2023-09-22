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Маслов: как и всегда к любому сопернику, "Спартак" подойдет к дерби с "Динамо" с полной решимостью и ответственностью

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Защитник "Спартака" Павел Маслов высказался в преддверии матча с "Динамо" в 9-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Как и всегда к любому сопернику, мы подойдем к дерби с "Динамо" с полной решимостью и ответственностью. Дерби есть дерби — будем настроены максимально", — сказал Маслов.

В нынешнем сезоне Маслов принял участие в одном матче, проведя на поле 75 минут в игре Кубка России с "Пари НН" (0:3). Соглашение между сторонами истекает в конце текущей кампании.

Источник: "Известия".


Маслов Спартак Динамо
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