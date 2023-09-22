"Как и всегда к любому сопернику, мы подойдем к дерби с "Динамо" с полной решимостью и ответственностью. Дерби есть дерби — будем настроены максимально", — сказал Маслов.
В нынешнем сезоне Маслов принял участие в одном матче, проведя на поле 75 минут в игре Кубка России с "Пари НН" (0:3). Соглашение между сторонами истекает в конце текущей кампании.
Источник: "Известия".
Маслов: как и всегда к любому сопернику, "Спартак" подойдет к дерби с "Динамо" с полной решимостью и ответственностью
Фото: ФК "Спартак"