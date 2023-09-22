Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
КАМАЗ
19:30
ТорпедоНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алавес
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
19:30
ФрозинонеНе начат
Лечче
21:45
ДженоаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Штутгарт
21:30
ДармштадтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монако
22:00
НиццаНе начат

Ивич: никто не может указывать мне, какого игрока выпустить на поле. Если это случится, то уйду из "Краснодара"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич заявил, что никто не указывает ему по поводу выпуска тех или иных игроков на поле.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
"Никто не может указывать мне, какого игрока выпустить на поле, потому что если такое произойдет, меня в "Краснодаре" не будет! Это было моим условием с самого начала работы, ведь я несу ответственность за команду", — сказал Ивич.

Напомним, сербский специалист начал работу в российской команде в начале 2023 года, заняв вакантное место после ухода Александра Сторожука. При новом главном тренере "Краснодар" начал сезон-2023/2024 на первом месте, закрепившись на нём по итогам восьми туров. Сейчас у команды 18 очков, а у идущего следом "Зенита" — 17.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Ивич Галицкий Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится