"Никто не может указывать мне, какого игрока выпустить на поле, потому что если такое произойдет, меня в "Краснодаре" не будет! Это было моим условием с самого начала работы, ведь я несу ответственность за команду", — сказал Ивич.
Напомним, сербский специалист начал работу в российской команде в начале 2023 года, заняв вакантное место после ухода Александра Сторожука. При новом главном тренере "Краснодар" начал сезон-2023/2024 на первом месте, закрепившись на нём по итогам восьми туров. Сейчас у команды 18 очков, а у идущего следом "Зенита" — 17.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Ивич: никто не может указывать мне, какого игрока выпустить на поле. Если это случится, то уйду из "Краснодара"
Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич заявил, что никто не указывает ему по поводу выпуска тех или иных игроков на поле.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов