"Я изначально говорил, что в этом сезоне РПЛ мы должны занять место выше седьмого... К сожалению, начало сезона вышло неудачным — мы потеряли много очков, но сейчас начали исправлять ситуацию", — сказал Гойкович.
Спортсмен заявил, что его команда должна улучшать свои результаты каждый год, так как футболисты в ней сыграны, знают друг друга. Гойкович выразил надежду, что до следующей паузы на международные матчи "Оренбург" наберет много очков, чтобы занять по итогам сезона высокое место.
Источник: "РБ Спорт".
Защитник "Оренбурга" Гойкович: изначально говорил, что в этом сезоне РПЛ мы должны занять место выше седьмого
Защитник "Оренбурга" Ренато Гойкович считает, что его команда должна улучшить свой результат прошлого сезона, когда заняла седьмое место в РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"