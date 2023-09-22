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Юсупов: надо всем вам забыть, что такое серебряные медали "Сочи"

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Полузащитник "Сочи" Артур Юсупов призвал забыть о прошлых достижениях команды.
Фото: ФК "Сочи"
"Все судят по сезону, когда мы занимали второе место. У нас тогда была совершено другая команда и состав. У нас костяк просто развалился и осталось два-три человека. Поэтому надо всем вам забыть, что такое серебряные медали "Сочи", — сказал Юсупов.

Юсупов отметил, что, возможно, в следующие трансферные окна команда подпишет таких футболистов, которые с первого дня сумеют помочь коллективу в достижение задач. Однако сейчас условия у "Сочи" другие: у московских команд, "Зенита" и "Краснодара" в разы сильнее состав и мощнее бюджет, поэтому они по праву находятся выше сочинской команды.

Источник: "Чемпионат".


Юсупов Сочи
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