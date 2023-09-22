"Информацию о состоянии Кайо может раскрыть только клуб. Сейчас мы не может ничего сказать по этому поводу", — сказал Хеновес.
Отметим, что Кайо получил травму месяц назад. Сообщалось, что бразилец травмировал плечевой сустав и вылетел до конца года. В нынешнем сезоне спортсмен в семи матчах во всех турнирах забил один гол. Соглашение футболиста с краснодарской командой рассчитано до конца сезона.
Источник: Sport24.
Агент Кайо: информацию о его состоянии может раскрыть только "Краснодар"
Нето Хеновес, агент защитника "Краснодара" Кайо, рассказал, что не может раскрыть данные о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"