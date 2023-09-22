- Нужно брать игроков. Когда были Родригао, Кассьерра, Цаллагов, тот же Прохин - конечно, было нормально. Да и много кто еще, я просто забываю. Был костяк. Сейчас пришли десять человек новых. Конечно, они не могут с первого дня влиться. Наверное, не того уровня, чтобы с первого дня влиться в команду. Нужно время. Ждем. Возможно, следующий сезон будет получше, - передает слова Юсупова "Чемпионат".
"Сочи" по итогам восьми стартовых туров Российской премьер-лиги занимает 13-е место в турнирной таблице с 6 набранными очками. После выездного поражения от московского "Спартака" в матче 8 тура РПЛ (0:1) свой пост покинул главный тренер "барсов" Дмитрий Хохлов. На должность наставника команды был назначен Александр Точилин, ранее выполнявший в тренерском штабе функции помощника главного тренера. В выездном матче 4 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против ЦСКА "Сочи" набрал 1 очко, уступив в серии пенальти после ничьей в основное время (1:1, пен. 2:4).
Юсупов: когда в "Сочи" были игроки - было нормально. Сейчас 10 человек новых - не того уровня, чтобы сразу влиться
Полузащитник "Сочи" Артур Юсупов высказал мнение о текущей ситуации в команде.
Фото: ФК "Сочи"