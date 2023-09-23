"Мы отлично знаем Алана Дзагоева. Приглашали его в прошлом году, но он выбрал играть в Первой лиге. Раз дал согласие, то пускай играет там: в "Рубине" или еще где-то. Сейчас "Урал" не рассматривает его приобретение", - цитирует Иванова Sport24.
Напомним, центральный хавбек Алан Дзагоев, у которого летом истек контракт с казанским "Рубином", находится на данный момент без клуба. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 20 матчах Первой лиги, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами на своих партнеров. В июне бывшему футболисту сборной России исполнилось 33 года.
Президент "Урала": мы приглашали Дзагоева в прошлом году, но он выбрал Первую лигу. Вот пусть играет там или еще где-то
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что в прошлом году екатеринбуржцы предлагали контракт полузащитнику Алану Дзагоеву.
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